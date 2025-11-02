Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:42

Захарова предостерегла Запад от угроз в адрес российских журналистов

Захарова: Москва продолжит отстаивать права российских СМИ за рубежом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Москва продолжит отстаивать профессиональные права российских журналистов за рубежом и создавать условия для их безопасной работы во всем мире, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, многие страны Запада возвели в норму сегрегацию представителей медиасферы на «своих» и «чужих».

Вновь подтверждаем нашу решимость отстаивать профессиональные права российских СМИ за рубежом, последовательно работать над созданием безопасных условий для их деятельности в любой точке мира, добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов, — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что ежегодно 2 ноября мировое сообщество отмечает Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Инициатива, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году, призвана подчеркнуть необходимость защиты работников СМИ. Однако за прошедшее десятилетие ситуация в этой сфере «неуклонно деградировала», отметила Захарова.

Ранее дипломат выразила мнение, что современное медиапространство подвергается опасной фрагментации из-за стран коллективного Запада, которые взяли курс на искоренение любых проявлений инакомыслия. По ее словам, из-за запретов и блокировок российских СМИ европейцы не могут реализовать свое право на свободный доступ к информации.

журналисты
Россия
МИД РФ
Мария Захарова
СМИ
