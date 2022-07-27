Захарова объяснила Боррелю, почему Лавров привлекает СМИ Захарова: западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова Боррелю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Западные СМИ берегут свое «ментальное здоровье», предпочитая писать о главе МИД РФ Сергее Лаврове, а не о верховном представителе Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепе Борреле, написала представитель российского дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, пресса следит за тем, что потребляет информационно ее аудитория.

Жозеп, западная пресса просто бережёт своё ментальное здоровье, предпочитая Лаврова Вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно, — написала Захарова.

Накануне Боррель обвинил СМИ в невнимании к его заявлениям в отличие от заявлений Лаврова. По его словам, пресса не подхватывает его заявления о том, что европейские санкции не виноваты в проблемах, а противоположные заявления главы российского внешнеполитического ведомства публикует.

Она напомнила, что в Великобритании ведущая предвыборных дебатов упала в обморок. По словам Захаровой, это произошло после «очередного абсурдного заявления» министра иностранных дел королевства Лиз Трасс.

Слушать глупости небезопасно. А цитировать их тем более, — подытожила дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Запад запретил Украине вести мирные переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, поскольку «боевые действия заканчиваются за переговорным столом», и направила республике план мирного договора по урегулированию кризиса, оставшийся без ответа.