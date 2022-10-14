Захарова обвинила Швейцарию в «проамериканском перекосе» Захарова назвала проамериканским перекосом реакцию Берна на осквернение памятника Суворову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление внешнеполитического ведомства Швейцарии, отказавшегося комментировать дело об осквернении мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури. По мнению Захаровой, такая реакция Швейцарии — упущенная возможность доказать свой нейтралитет. Соответствующую запись она разместила в Telegram-канале.

Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим, — написала представитель российского МИД.

Ранее посольство России в Швейцарии направило ноту протеста в МИД страны в связи с осквернением памятника сподвижникам полководца Александра Суворова. Инцидент произошел в ночь на 12 октября. В посольстве потребовали срочно найти и наказать вандалов.

Сотрудники российской дипмиссии заявили, что вандалы нарисовали черной краской две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, который расположен в ущелье Шелленен.