Захарова обвинила сейм Латвии в «животной ксенофобии» и неонацизме

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Решение сейма Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма основано на ксенофобии и не опирается на какие-либо факты, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, авторы этой инициативы в очередной раз подтвердили репутацию неонацистов.

Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты, — отметила дипломат.

Заявление о признании России страной-спонсором терроризма латвийский парламент принял 11 августа. Там обвинили Москву в давней поддержке террористических режимов, причастности к катастрофе самолета МН-17, а также в применении неточного и запрещенного на международном уровне оружия на Украине. Сейм призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России, а также Белоруссии.

Политолог Армен Гаспарян предположил, что максимально возможным ответом России на решение сейма Латвии могут стать высылка посла республики и экономические санкции против Латвии, у которой есть серьезные экономические интересы в России. Политолог подчеркнул, что Рига получила от Евросоюза «карт-бланш на русофобию».