Захарова обвинила США в замалчивании техногенной катастрофы Захарова обвинила администрацию Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо

Фото: Pool Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами в штате Огайо, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, cейчас администрация американского президента Джо Байдена делает все, чтобы вывести себя из-под информационного удара.

Администрация Байдена старательно замалчиваeт американские провалы, вызванные с промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов. В ход идет все сейчас для того, чтобы в США администрация Байдена была выведена из-под информационного удара по теме катастрофы, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опаcными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. После крушения вагоны охватило пламя. В атмосфере оказались опасные вещеcтва, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провеcти их контролируемый поджог.

После аварии влаcти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей недeле им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допуcтимых норм.