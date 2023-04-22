Захарова назвала число высылаемых из России немецких дипломатов Захарова: из России будут высланы более 20 немецких дипломатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Власти России выслали из страны более 20 немецких дипломатов, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это стало ответной мерой на высылку российских дипломатов из Германии.

Более 20 дипломатов Германии высылают из России, — уточнила Захарова.

Ранее в МИД России заявили, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в МИД отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В феврале власти Нидерландов сообщили о сокращении числа российских дипломатов в стране. Глава МИД королевства Вопке Хукстра объяснил данное решение тем, что в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Еще одной причиной высылки стало то, что переговоры с Россией об условиях командирования дипломатов не увенчались успехом.