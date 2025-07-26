«Никогда не было трендом»: Захарова о мирной повестке Запада Захарова: если бы Запад хотел мира на Украине, то не вооружал бы Киев

Если бы Запад реально хотел мира, он перестал бы поставлять Киеву вооружение, заявила представитель МИД России Мария Захарова на полях Летней школы дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ). По ее словам, которые приводит ТАСС, мирное урегулирование никогда не было в реальной повестке Запада. Кроме того, нет предпосылок, что НАТО хотело бы реально снизить напряженность вокруг Украины.

Они, наоборот, обсуждают все более рьяно и все более агрессивно поставки вооружений, милитаризацию. Они все больше начинают использовать прямое агрессивное запугивание, в первую очередь своего населения, — пояснила она.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что странам НАТО пора перестать раздувать украинский конфликт, так как Альянс оказался в безвыходном положении. По его словам, если бы не вмешательство Запада, то Москва и Киев смогли бы прийти к договоренностям еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

Тем временем обозреватель издания L’AntiDiplomatico Эндрю Корыбко заявил, что Запад неизбежно развяжет изощренную гибридную войну против России после завершения конфликта на Украине. Причина — доминирование неоконсерваторов и либеральных глобалистов в западной политике.