Западу дали совет на фоне предположений о вводе войск НАТО на Украину

Странам НАТО пора перестать раздувать украинский конфликт, так как Альянс оказался в безвыходном положении, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, если бы не вмешательство Запада, то Москва и Киев смогли бы прийти к договоренностям еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

Этот конфликт не касается никого, кроме нас с Украиной. [В НАТО] сходят с ума, они собираются засунуть в эту печку [боевых действий] своих людей. Я думаю, что НАТО стоило бы отстать от Украины, а мы бы сами как-то решили все свои вопросы. Если бы не они, в 2022 году бы все решилось на Стамбульских переговорах. А теперь они, как экскаватор, копают яму, чтобы еще больше в нее погружаться. Но ямы имеют свойство осыпаться. Они в безвыходном положении. Надо просто выдохнуть, сесть и подумать. И не раздувать этот конфликт, — сказал Колесник.

Ранее американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что НАТО не сможет так просто принять поражение Украины, и поэтому будет готова отправить солдат на войну с Россией. По его мнению, Альянс вложил слишком много ресурсов в ВСУ.