В США высказались об отправке солдат НАТО на войну с Россией Армстронг: НАТО может отправить войска на войну с Россией ради победы Украины

НАТО не сможет так просто принять поражение Украины, и поэтому будет готова отправить солдат на войну с Россией, заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его мнению, Альянс вложил слишком много ресурсов в ВСУ.

Они не могут позволить Украине проиграть. При этом уже есть прецеденты, когда НАТО отправляла войска в страны, которые не были членами Альянса: например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом, — сказал он.

Армстронг уверен, что европейцы продолжают давить на США. Из-за этого Вашингтон вынужден вести все более враждебную политику по отношению к России, констатировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты заключили с Европейским союзом соглашение относительно финансирования военных поставок для Украины. Во время своего выступления на конференции в Вашингтоне глава Белого дома сказал, что ЕС теперь полностью берет на себя оплату всей военной техники из США.

Тем временем спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским решение Трампа по поставкам американского оружия Украине через страны НАТО. Он отметил, что Альянс придерживается принципа «мир через силу».