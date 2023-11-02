Захарова назвала ошибку Кишинева Захарова: Кишинев отказом от наблюдателей РФ на выборах нарушил обязательства

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Решение властей Молдавии отказать российским наблюдателям в аккредитации на местных выборах 5 ноября нарушает международные обязательства Кишинева, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что Россия ожидает реакции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

30 октября из БДИПЧ ОБСЕ было уведомление о том, что молдавские власти отказали в аккредитации шести российским краткосрочным наблюдателям в составе мониторинговой миссии этой организации на местных выборах, которые должны состояться 5 ноября. Расцениваем решение молдавских властей как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса и рассчитываем опять же, что все это не останется без реакции ОБСЕ, должны быть даны соответствующие оценки, — сказала она.

По ее словам, Москва всегда подчеркивает, что приглашение наблюдателей — это внутреннее дело государства, но в то же время Молдавия связана рядом международных обязательств, которые касаются наблюдения за выборами. Дипломат напомнила, что, согласно конвенции 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод государства — участника СНГ, Молдавия взяла на себя обязательство «стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального, местного».

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что входящая в состав Содружества Молдавия почти утратила свою идентичность, но это выбор ее властей. Кроме того, элиты этой страны, по его словам, считают, что они не молдаване, а румыны.