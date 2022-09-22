Задержан россиянин, планировавший теракт на газопроводе ФСБ задержала завербованного СБУ россиянина, планировавшего теракт на газопроводе

Фото: Национальный антитеррористический комитет

ФСБ предотвратила попытку теракта на объекте нефтегазового комплекса. При этом задержан россиянин, завербованный СБУ для его совершения, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу, — сообщили в ведомстве.

В ФСБ добавили, что задержан мужчина 1978 года, завербованный украинскими спецслужбами для совершения указанного теракта. У него изъяли два самодельных взрывных устройства, а также средства связи, содержащие переписку мужчины с украинским куратором, координаты места теракта и инструкции по сборке бомбы.

Кроме того, задержаны еще четверо россиян, являющихся пособниками СБУ. Они обеспечивали подготовку теракта.

Ранее сообщалось, что в Симферополе суд заключил под стражу агента СБУ, который готовил покушения на местных чиновников. При задержании у него нашли огнестрельное оружие, гранату и средства связи.