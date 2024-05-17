«Зачистка»: Захарова обвинила ЕС в подавлении неугодных Западу СМИ Захарова назвала «зачисткой» запрет ЕС на вещание российских СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Евросоюз продолжает зачистку информационного пространства и следует политической цензуре коллективного Запада, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на заперт ЕС на вещание для ряда российских СМИ.

Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что решение ЕС стало очередным свидетельством пренебрежения международными обязательствами в сфере обеспечения плюрализма СМИ. Кроме того, отметила представитель МИД РФ, запрет на вещание СМИ России стал еще одним примером «вырождения демократических обществ» в странах Запада.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза решил приостановить вещание в странах объединения четырех СМИ, которые поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине. В заявлении на сайте СЕ говорится, что согласованные меры не будут препятствовать целевым средствам массовой информации и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС. Исключением станет вещание исследований и интервью.

В Совете Евросоюза убеждены, что РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и портал Voice of Europe находятся «под постоянным прямым или косвенным контролем» руководства РФ, указанные СМИ якобы сыграли важную роль в дестабилизации соседних стран. В Совете ЕС отмечают, что Россия якобы ведет систематическую международную кампанию по манипулированию средствами массовой информации.