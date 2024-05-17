В Евросоюзе запретили вещание ряда российских СМИ Совет ЕС решил приостановить вещание четырех российских СМИ

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Совет Евросоюза решил приостановить вещание в странах объединения еще четырех СМИ, которые поддерживают «российскую пропаганду» и спецоперацию ВС РФ на Украине. На сайте СЕ говорится, что речь идет о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете».

В соответствии с Хартией основных прав, согласованные сегодня меры не будут препятствовать целевым средствам массовой информации и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, исследований и интервью, — говорится в публикации Совета Евросоюза.

Согласно сообщению, вышеперечисленные СМИ находятся «под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации» и сыграли важную роль в дестабилизации соседних стран. В Совете ЕС утверждают, что РФ якобы ведет систематическую международную кампанию по манипулированию средствами массовой информации и информацией, вмешательству и серьезному искажению фактов с целью оправдать и поддержать «агрессию против Украины».

Ранее стало известно о вступлении в силу решения о введении уголовной ответственности за любой обход санкций Евросоюза. Такие меры начнут действовать с 19 мая 2024 года.