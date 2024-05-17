Обход санкций станет уголовным преступлением в странах Евросоюза Евросоюз с 19 мая вводит уголовную ответственность за обход санкций

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С 19 мая текущего года в Евросоюзе вступает в силу решение о введении уголовной ответственности за любой обход санкций, сообщила Еврокомиссия. Речь в том числе идет об отказе блокировать подлежащие заморозке активы. Проведением расследований и наказанием за нарушения предлагается заниматься странам Евросоюза.

С 19 мая вступают в силу новые правила по гармонизации уголовной ответственности и наказаний за нарушение запретительных мер. Новые правила гарантируют, что такие преступления могут становиться объектом уголовных расследований и преследования в странах Евросоюза. Список преступлений включает неблокирование подлежащих заморозке активов, нарушение запретов на въезд, предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложил наложить ограничения на 11 судов, которые, предположительно, помогают РФ обходить санкции. В их число вошли четыре танкера.

В том числе предлагается ввести запрет на вход этих судов в порты на территории Евросоюза, а также на пользование целым рядом услуг европейских компаний. Это может усложнить их эксплуатацию, считают СМИ.