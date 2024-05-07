Евросоюз планирует новые связанные с Россией санкции Bloomberg: Евросоюз готовит санкции против газовых и нефтяных танкеров России

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Евросоюз предложил наложить ограничения на 11 судов, которые, предположительно, помогают РФ обходить санкции, сообщило агентство Bloomberg. В их число вошли четыре танкера.

Европейский союз предложил ввести ограничения против 11 судов, в том числе четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО «Новатэк» по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка и грузового судна, — говорится в сообщении.

В том числе предлагается ввести запрет на вход этих судов в порты на территории Евросоюза, а также на пользование целым рядом услуг европейских компаний. Это может усложнить их эксплуатацию, считают в агентстве.

Запрет предлагают распространить на страхование и техпомощь, в том числе «прием жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги». Ограничения могут затруднить получение топлива для судов. Но предложенные меры менее строгие, чем принятые Минфином США, уточнили в Bloomberg.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Дания столкнется с «неизбежными» последствиями, если введет ограничения на проход российских танкеров в Балтийском море. По словам дипломата, все суда, в том числе российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы.