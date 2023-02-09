«Заберем и Одессу, и Киев»: Кадыров предрек успехи России в СВО Кадыров заявил, что в рамках СВО Россия возьмет под контроль Киев и дойдет до Польши

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Россия в рамках спецоперации возьмет под контроль и Одессу, и Харьков, и Киев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Более того, российские войска дойдут до Польши, отметил он во время совещания с региональным оперативным штабом по проведению специальной военной операции, запись с которого в Telegram показал телеканал «Грозный».

Мы заберем и Одессу, и Киев. <...> Дойдем и до Польши, которая кричит вовсю, хотя у них нет никаких возможностей для противостояния, — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что российские военные в ходе спецоперации показывают такие результаты, которые «даже не снились НАТО и Евросоюзу». По его словам, поставляемые Киеву западные танки, БТР, самолеты «ничего не значат», использовать эти вооружения в зоне проведения спецоперации Украина не сможет.

По мнению Кадырова, каждый знает, что когда он берёт автомат в руки, он «должен умереть и убивать врага, преступников, террористов, шайтанов и сатанистов».

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что России не стоит бояться третьей мировой войны, а необходимо продолжать защищать интересы российского народа. Так он отреагировал на заявления члена комитета Госдумы по обороне генерала Виктора Соболева, который опасается прямого боестолкновения с Польшей. Кадыров предложил «сдаться полякам» тем, кто готовится к проигрышу на Украине.