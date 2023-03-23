«За храбрость»: Путин учредил новую награду Путин учредил медаль «За храбрость»

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом учредил новую медаль — «За храбрость», информация об этом появилась на портале правовой информации. Медалью будут награждать за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов.

В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить медаль «За храбрость», — указано в документе.

22 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ проведения специальной военной операции. Пилоты стали кавалерами ордена Мужества.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.