Яровая: биолаборатории США у границ России можно считать объектами НАТО

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что создание биолабораторий США на территории Украины рядом с границами России можно расценивать как фактическое создание объектов НАТО. Об этом сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины сообщила по итогам заседания комиссии, пишет ТАСС.

Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО. Потому что военное целеполагание и использование этих объектов изначально заложено в соглашениях, поскольку стороной соглашения всегда выступает Пентагон, — отметила Яровая.

По её словам, информация, которая была получена по деятельности данных лабораторий, даёт возможность сделать однозначный вывод о том, что на территории соседнего государства Соединённые Штаты реализовывали потенциально опасную военную программу, она «опасна для самих граждан Украины, которая потенциально создаёт не просто полигон, а точки расположения НАТО».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что в двух биолабораториях в Мариуполе найдены доказательства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с Пентагоном. Однако в самой международной организации заявили, что не осведомлены о каких-либо военно-биологических программах на Украине.

Россия потребовала провести открытое заседание Совбеза ООН, чтобы предоставить свежие данные по биолабораториям США на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя РФ при организации Дмитрий Полянский.