«Я самый богатый человек в мире»: яркие цитаты Владимира Путина NEWS.ru собрал цитаты Владимира Путина к годовщине его первого избрания на пост президента России

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Владимир Путин

26 марта 2000 года Владимир Путин был впервые избран президентом России. NEWS.ru изучил, как за 23 года руководства страной менялись мысли и риторика главы государства. Приводим цитаты Владимира Путина на темы внутренней и внешней политики в хронологическом порядке.

Что говорил Путин о Ельцине, «особом пути России» и возможности восстановить СССР

«Президент Ельцин много сделал, чтобы разрушить коммунистическую систему и подтолкнуть Россию в её движении к цивилизованным странам. Направление российской политики во всех областях останется прежним в ближайшие три месяца, пока я исполняю обязанности президента. В будущем многое будет зависеть от того, кого выберут президентом, однако я верю, что это будет прогрессивный человек».

Из телефонного разговора с президентом США Биллом Клинтоном,1 января 2000 г.

«Ничего искать не надо, всё уже найдено. Это путь демократического развития. Конечно, Россия более чем разнообразная страна, но мы — часть западноевропейской культуры. И вот в этом наша ценность на самом деле. Где бы не жили наши люди — на Дальнем Востоке или на юге, мы — европейцы».

Из ответа на вопрос журналиста о том, нужен ли для РФ «особый путь». Цитата по книге "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным«,2000 г.

«Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и все устраивать. Конечно, многие вещи мне кажутся несовершенными. Я полагаю, что многое нужно будет сделать, чтобы властный блок работал более эффективно. И мы будем это делать. Делать без революций. В том числе и без кадровых революций».

Из ответа на вопрос журналиста о том, доволен ли он работой правительства, декабрь 2000 г.

«Я не очень был взволнован тем, что ночевал на ранчо у Буша. Он должен был сам думать, что будет, если он пустил к себе бывшего сотрудника разведки. Но и сам Буш — сын бывшего главы ЦРУ. Так что мы были в семейном кругу и чувствовали себя неплохо».

О встрече с президентом США Джорджем Бушем — младшим, 2001 г.

«Я думаю, что это полная чушь, несуразица. Это сапоги всмятку. Люди даже не понимают, о чем они говорят. Так и хочется спросить: сказал, сказал, сам-то понял что сказал?».

О возможности восстановления Советского Союза, 19 сентября 2003 г.

Фото: Сергей Величкин, Владимир Родионов /ТАСС Выступление Владимира Путина, 2000 год

Что говорил Путин об отношениях мужчин и женщин, «югославском сценарии» для России и украинском народе

«В известном итальянском фильме есть такая фраза: „Настоящий мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна сопротивляться“».

Ответ на вопрос журналиста, есть ли проблемы со свободой слова в РФ, декабрь 2004 г.

«Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию».

Из послания Федеральному собранию, апрель 2005 г.

«Российская Федерация при развале Советского Союза с целью избежать развития на постсоветском пространстве по югославскому сценарию пошла на беспрецедентные в истории человечества жертвы — отдала десятки тысяч квадратных километров своих исконных территорий. Хорошо или плохо, сейчас не будем говорить, но это произошло. И теперь выслушивать всякие бредни по поводу того, что мы какие-то там пять километров кому-то должны, абсолютно недопустимо».

О территориальных претензиях к РФ, май 2005 г.

«Украина — это не абстрактное начальство Украины. Украина — это не нефтегазовые бароны, которые в любом случае всегда обеспечат свои интересы корпоративные или личные. Украина — это прежде всего братский нам украинский народ. И мы должны подумать о всей совокупности отношений России и Украины».

Об отношениях с Украиной в свете газовых поставок, декабрь 2005 г.

Фото: Farit Gubaev/Russian Look Выступление Владимира Путина, 2005 год

Что говорил Путин о ядерном щите и военной мощи США

«Если будем сопли жевать годами, тогда ничего не изменим. Надо принять все меры для стимулирования переработки леса на территории России, а не гнать кругляк за границу. А то шуруют туда-сюда в огромных количествах, и ничего не сделано. Я понимаю, почему это происходит. И вы понимаете... Это лоббисты. Они думают о своих интересах... А вы должны думать об интересах народа. С 1999 года рассматриваются проекты... И ни хрена не происходит. Я знаю эту болтовню, и каждый год одно и то же».

Выступление на совещании с членами правительства, март 2006 г.

«Их [США] военный бюджет в абсолютных величинах почти в 25 раз больше, чем у России. Вот это и называется в оборонной сфере „Их дом — их крепость“. И молодцы! Молодцы».

«Но это значит, что и мы с вами должны строить свой дом, свой собственный дом крепким, надёжным, потому что мы же видим, что в мире происходит. Но мы же это видим! Как говорится, товарищ волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается».

Из послания Федеральному собранию, май 2006 г.

«И традиционная конфессия Российской Федерации, и ядерный щит России — те составляющие, которые укрепляют российскую государственность, создают необходимые предпосылки для обеспечения внутренней и внешней безопасности страны. Из этого можно сделать ясный вывод о том, как государство должно относиться и сегодня, и в будущем и к тому и к другому».

Ответ на вопрос журналиста о месте православия и стратегии в ядерной отрасли, февраль 2007 г.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ в Кремле, 2007 год

Что Путин говорил о демократии и колониальном мышлении

«Я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. Посмотрим, что творится в Северной Америке, ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия. Посмотрите, что происходит в Европе: жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улицах. Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идёт просто к сплошной тирании. Полное нарушение конституции, всех законов и так далее. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем».

Из стенограммы общения с журналистами стран G8, июнь 2007 г.

«Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу, мозги. И я скажу почему: потому что то, что они предлагают, это очевидные рудименты колониального мышления».

Из заявления на встрече с молодёжными организациями о предложениях из-за рубежа поменять Конституцию РФ, июль 2007 г.

«Такие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. И всегда это случалось тогда, когда привлекательные на первый взгляд, но пустые на поверку идеалы ставились выше основной ценности — ценности человеческой жизни, выше прав и свобод человека. Для нашей страны это особая трагедия. Потому что масштаб колоссальный. Ведь уничтожены были, сосланы в лагеря, расстреляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые не боялись его высказывать».

О политических репрессиях в СССР, октябрь 2007 г.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств «Группы восьми» в Хайлигендамме, 2007 год

Про «раба на галерах» и о том, что «Украина — не государство»

«Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды на президентских выборах. Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах, с утра до ночи. Я доволен результатами своей работы».

«Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире: я собираю эмоции, я богат тем, что народ России дважды доверил мне руководство такой великой страной, как Россия. Считаю, что это самое большое моё богатство».

Из заявлений на пресс-конференции, февраль 2008 г.

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная — подарена нами».

Из разговора с президентом США Джорджем Бушем на закрытом заседании совета Россия — НАТО, апрель 2008 г.

«Я знаю, что на митингах молодежи какую-то денежку платили, студентам, чтобы они пришли. Что ж, хорошо, что они хоть заработали».

О волне массовых протестов против фальсификаций выборов, декабрь 2011 г.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин на 7-й традиционной большой пресс-конференции, 2008 год

О вступлении России в ЕС, политическом строе в РФ и правозащите

«Что касается возможного вступления России в ЕС, это нереалистично, мы с вами прекрасно понимаем, ни по территории, ни по укладу экономики. Но что, на мой взгляд, следовало бы делать: безусловно, нужно искать пути сближения и использовать синергию от сложения усилий России и наших европейских партнёров».

Из выступления на заседании «Валдайском клуба», октябрь 2012 г.

«Я считаю, мы обеспечили ту самую стабильность. Исключительно как обязательное условие для развития. Считаю это чрезвычайно важным. Но назвать эту систему авторитарной не могу. Если бы я считал, что тоталитарный или авторитарный режим является наиболее предпочтительным, я бы изменил конституцию. Это было легко сделать. Если кто-то считает, что демократия и исполнение законов — это разные вещи, то этот человек глубоко ошибается».

Из выступления на пресс-конференции, декабрь 2012 г.

«Ассанж, как и Сноуден, считают себя правозащитниками и заявляют, что борются за распространение информации. Задайте себе вопрос: нужно ли выдавать таких людей для посадки в тюрьму. В любом случае я бы предпочитал не заниматься такими вопросами, потому что это все равно что поросенка стричь — визга много, а шерсти мало».

О возможности выдачи США бывшего сотрудника ЦР Эдварда Сноудена, июнь 2013 г.

«Берлускони судят за то, что он живёт с женщинами. Если бы он был гомосексуалистом, его бы пальцем никто не тронул».

О претензиях правоохранительных органов Италии к бывшему премьеру страны Сильвио Берлускони. Из выступления на заседании «Валдайского клуба», сентябрь 2013 г.

Фото: Liu Hongxia/Xinhua/Global Look Press Выступление Владимира Путина, 2013 год

Что Путин говорил о вероятности войны с Украиной

«В российском обществе необходимо формировать такую культурную среду, такие ценности, которые бы опирались на нашу историю, традиции, объединяли бы время и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали возможности для создания нового современного пространства культуры, в котором живёт и развивается человек, реализует свой потенциал. И, безусловно, мы были, есть и останемся частью мировой культуры».

На вручении премии деятелям культуры и премии за произведения для детей, март 2014 г.

«Мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом. <...> Если мы примем такое решение, только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто‑то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине».

На встрече с журналистами, март 2014 г.

«Большевики в ходе Первой мировой войны желали поражения своему отечеству, и когда героические русские солдаты и офицеры проливали кровь на фронтах Первой мировой войны, кто‑то раскачивал Россию изнутри и докачался до того, что Россия как государство рухнула и объявила себя проигравшей. Чушь, бред, но это случилось, это полное предательство национальных интересов! Такие люди есть у нас и сегодня».

Из выступления на форуме «Селигер», август 2014 г.

О привычке бить первым, отношениях с Немцовым и готовности сотрудничать с США

«50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым. Поэтому лучше нам воевать с ними там, как я уже говорил, чем ждать здесь».

Об участии РФ в сирийском конфликте, октябрь 2015 г.

«Я с ним [Борисом Немцовым] был знаком лично. У меня не было с ним плохих отношений, я их с ним не портил. Это он избрал, видимо, такой путь политической борьбы. Это совсем не факт, что человека нужно убивать. Я никогда этого не приму».

Об убийстве Бориса Немцова. Из выступления на пресс-конференции, декабрь 2015 г.

«Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами».

Из выступления на Петербургском экономическом форуме, июнь 2016 г.

«Вы видели запись, когда я обращался к людям с просьбой прийти на участки и проголосовать. Новости раз посмотрел, два посмотрел — и думаю: надо снять меня уже с экранов, просто я сам себе уже надоел».

Из выступления в штабе «Единой России» после выборов в Госдуму, сентябрь 2016 г.

Фото: Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, 2016 год

О сборе американцами биоматериалов и конкуренции с оппозицией

«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса».

Из выступления на заседании СПЧ, октябрь 2017 г.

«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы всё это уже проходили. Вы что, хотите всё это вернуть? Я уверен, что абсолютное, подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит. <...>

Власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-е годы и как сегодня это на Украине происходит».

Из ответа на вопрос телеведущей Ксении Собчак о том, боится ли власть конкуренции с оппозицией, декабрь 2017 года.

«Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений».

Из интервью американскому телеканалу NBC, март 2018 г.

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Владимир Путин дает интервью журналисту американского телеканала NBC в Калининграде, 2018 год

О повышении пенсионного возраста и конкуренции на нефтяном рынке

«Что касается нынешней, действующей власти, самое простое для неё сегодня — вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно. <...> Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90‑е».

Из обращения по поводу повышения пенсионного возраста, август 2018 г.

«Речь шла о призывах к несанкционным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут всё подряд и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения».

Из ответа на вопрос члена СПЧ Николая Сванидзе о преследованиях правозащитника Льва Пономарёва (внесён Минюстом в реeстр физлиц приравненных к СМИ-иноагентам), декабрь 2018 г.

«Давайте мы подождём, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них цап-царап! Посмотрим, заинтересованы мы в этом сегодня или нет, и дёшево купим. Это я пошутил! А то сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем не обязательно».

Из выступления на форуме «Россия зовёт!», ноябрь 2019 г.

«В нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим».

Из послания Федеральному собранию, январь 2020 г.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!», 2019 год

О печенегах и половцах, а также планах дальнейшего президентства

«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную».

Из вступительного слова на совещании с главами регионов по борьбе с распространением COVID-19 в РФ, апрель 2020 г.

«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ».

Из выступления на совещании с членами Совбеза РФ, май 2021 г.

«Что касается моих планов, то здесь, знаете в чем фокус, фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права оно уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Примерно так же, как заявление Байдена, что он будет избираться. Наличия у меня права избираться достаточно, пока этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году».

Из выступления на форуме «Россия зовёт!», ноябрь 2021 г.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, 2021 год

На что готова Россия для защиты своих граждан и чем чреват развал РФ

«Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан».

Из обращения к нации 24 февраля 2022 г.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами „до последнего украинца“. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего и не начинали».

Из выступления на встрече с руководством и фракциями в Госдуме, июль 2022 г.

«Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно. От успеха каждого зависит успех страны в целом».

Из лекции перед школьниками, сентябрь 2022 г.

«Если мы пойдём по этому пути (распада страны. — NEWS.ru), я думаю, что судьбы очень многих народов России, прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее».

Из интервью телеканалу «Россия 1», февраль 2023 г.