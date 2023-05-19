WhatsApp впервые привлекли по статье о неудалении запрещенной информации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Роскомнадзор составил в отношении WhatsApp протокол по административной статье о неудалении запрещенной информации, сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили материалы дела. Компании грозит штраф до четырех миллионов рублей. WhatsApp прежде еще не привлекался к ответственности по этой статье, при этом компанию регулярно штрафовали за отказ локализовать данные пользователей в России.

В суд поступил протокол в отношении WhatsApp LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, — сообщили в суде.

Претензии к мессенджеру возникли из-за неудаления информации о продаже наркотиков, сообщили «Интерфаксу» в Таганском суде Москвы. По его данным, в суд также поступил очередной протокол в отношении Wikimedia Foundation, которую также могут оштрафовать на сумму до четырех миллионов рублей из-за отказа удалять из «Википедии» фейки про спецоперацию на Украине.

Ранее подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за утечки персональных данных сотрудников. Суд постановил, что организация не обеспечила конфиденциальность и не защитила данные от неправомерного доступа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.