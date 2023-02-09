Посол России обвинил Анкару в наращивании военной помощи Киеву

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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что Анкара наращивает поставки военной помощи Украине, передает РИА Новости. Он не стал комментировать эти решения руководства страны и предложил делать выводы самостоятельно.

Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами, — заявил Ерхов.

Ранее СМИ сообщали, что с ноября 2022 года Турция начала поставлять на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны, разработанные США. Речь шла об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, произведенных Анкарой во времена холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с США. Боеприпасы в том числе предназначаются для уничтожения бронетехники.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в середине января заявлял, что Анкара будет продвигать идею о «локальных перемириях» на Украине. По его прогнозам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако возможны уступки по некоторым вопросам.