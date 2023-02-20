Выпускников приграничных районов могут освободить от ЕГЭ Выпускникам школ в Курской, Брянской и Белгородской областях могут дать возможность получить аттестаты без ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускники школ в Курской, Белгородской и Брянской областях смогут получить аттестаты без единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС. По его словам, такая мера актуальна из-за того, что дети в этих регионах занимаются дистанционно.

Сейчас прорабатываются вопросы, чтобы <...> организовать максимально безопасную сдачу экзаменов (ЕГЭ. — NEWS.ru). Это в первую очередь у нас Курская, Белгородская область, меньше проблем в Брянской области. Действительно очень много ребят в приграничных регионах уже долгое время в дистанционном формате находятся, — сообщил Музаев.

Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова ранее посоветовала школьникам задуматьcя о поступлении в колледж и получении среднего специального образования в связи с ежегодными усложнениями зaданий ЕГЭ. Парламентарий отметила, что для поступления в вуз ребенку потребуется существенно углубить свои знания по нужным предметам в старшей шкoле, но не у всех родителей есть возможность оплачивать услуги репетиторов. Она посоветовала родителям задумываться о направлении обучения cвоих детей уже с 4-го класса.

Депутат также добавила, что ЕГЭ является серьезным испытанием как для учeников, так и для родителей и учителей. Она подчеркнула, что успешная сдача экзамена подразумевает действительно высокий уровень знaний.