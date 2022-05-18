«Всё движется к идеологии ЛДПР»: партии предрекли рост популярности Политолог Марков заявил, что «всё движется к идеологии ЛДПР»

Флаги ЛДПР / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков, комментируя новость о том, что депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого, заявил, что лозунги партии популярны как никогда. Можно ожидать роста популярности ЛДПР и увеличения её электората.

Нужно учесть такое обстоятельство — всё движется к идеологии ЛДПР. Партия всегда выступала с лозунгом «Мы за русских!», а сейчас прокатилась по всему миру волна русофобии, русские оказались в конфликте. ЛДПР выступала за брутальную политику, в том числе и военную, — и вот мы видим спецоперацию на Украине. Общая ситуация увеличивает потенциальный электорат ЛДПР, — считает эксперт.

Кроме того, специалист подчеркнул, что Слуцкий, «безусловно, удержит партию», в этом ему поможет администрация президента России.

Сегодня Слуцкого избрали новым лидером фракции в Государственной думе. Кандидатура Слуцкого была избрана путём голосования. С 2011-го и до своей смерти фракцией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.

В составе фракции ЛДПР Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и США — как объясняли в партии, «за активную поддержку Новороссии».