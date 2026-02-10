ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА

Силы ПВО перехватили и ликвидировали 44 украинских беспилотника над регионами Россией, Азовским и Черными морями, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки велись в период с 14:00 до 16:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО сбили по 19 и одному БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей, 12 — над Крымом. Также по шесть и пять беспилотников ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей, один — над Брянской.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

Также российские военные в ходе комбинированного удара на Харьковском направлении уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS. Ликвидированная в районе Юрченково техника использовалась для обстрелов гражданских объектов Белгорода.