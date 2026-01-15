ВСУ потеряли более тысячи военных на фронте

Вооруженные силы Украины потеряли в зоне СВО за сутки около 1310 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. В зоне ответственности группировки войск «Север» общее число составило более 240 украинских служащих.

Группировка войск «Запад» поразила до 190 военных, «Южная» — свыше 185. В зоне ответственности «Центра» — более 400 человек, «Востока» — до 245, «Днепра» — до 50 военнослужащих.

Ранее в российском военном ведомстве уточнили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В Минобороны РФ пояснили, что удары были нанесены по ключевым объектам, которые обеспечивают боевые возможности украинских вооруженных сил.

Также в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что средства ПВО в ночь на 15 января ликвидировали в небе над Россией более 30 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись шесть регионов страны, также дроны были сбиты над акваторией Азовского моря. 19 БПЛА удалось сбить над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Брянской области, пять — над территорией Волгоградской области.