ВСУ не смогли форсировать реку Оскол в Харьковской области Минобороны России: ВСУ попытались форсировать реку Оскол в Харьковской области, но потерпели неудачу

Фото: Министерство обороны РФ

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку форсировать реку Оскол в районе поселка Двуречное Харьковской области, однако потерпели неудачу, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады противник понес значительные потери живой силы и техники.

В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты, — сказал Конашенков.

Также, по его словам, в населенном пункте Моначиновка Харьковской области воздушно-космические силы вывели из строя личный состав и технику подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 100 военнослужащих и до 20 бронемашин, в том числе одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Жованка в Артемовском районе. Также сообщается, что противник открывал огонь по территории ДНР с применением систем HIMARS и «Град», танков, артиллерии и минометов.