Российские военные уничтожили склады ВСУ под Харьковом и Одессой

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Также российские войска уничтожили склады топлива для украинской техники в Одесской области.

В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники, — говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, в районе Малой Токмачки в Запорожской области уничтожили склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что, начиная с 4 июня, когда стартовало контрнаступление ВСУ, армия Украины потеряла более 26 тысяч военных и свыше трех тысяч единиц вооружения. Глава Минобороны РФ отметил, что менее чем за полтора месяца российские военные уничтожили 1244 украинских танка и других боевых машин, включая 17 немецких Leopard, пять французских AMX и 12 американских БМП Bradley, два украинских зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин РСЗО, 403 орудия артиллерии и миномета, в том числе 43 американские системы M777 и еще 46 самоходных установок иностранного производства.