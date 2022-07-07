Минобороны РФ: США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов с Украины

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США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов в ходе деятельности агентства США по сокращению военной угрозы в 2005–2016 годах, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит РИА Новости, именно таким образом США удалось изучить некие особо опасные и экономически значимые инфекции.

Организации удалось вывезти в Соединенные Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение. — NEWS.ru) эпидситуации, — сказал Кириллов.

Он также сообщил, что расходы США на военно-биологическую деятельность в интересах Пентагона на Украине с 2005 года превысили $250 млн, а официальная деятельность Пентагона там стала ширмой для незаконных военно-биологических исследований. Об этом, по его словам, свидетельствует и то, что в числе спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине значились организации, не имеющие никакого отношения к проблемам биобезопасности, включая фонд Сороса.

Как ранее признались в Пентагоне, в течение последних 20 лет США оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности. Сведения о сотрудничестве между двумя странами были опубликованы вскоре после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.

В частности, Кириллов заявил, что Соединённые Штаты в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.