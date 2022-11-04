ВС России поразили цеха заводов ВСУ в Павлограде и Харькове Минобороны РФ: поражены цеха заводов ВСУ в Павлограде и Харькове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России поразили высокоточными ракетами цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинская сторона потеряла более 300 человек на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлении.

Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня, — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что были уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Кроме того, перехвачены в воздухе девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и три реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

3 ноября представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что две роты иностранных наемников совершили попытку атаки на позиции Вооруженных сил РФ на Купянском направлении в ЛНР. По его сведениям, российские военнослужащие отразили нападение ВСУ, ликвидировав 130 человек личного состава и семь единиц техники.