ВС России уничтожили украинский ЗРК «Бук-М1» в районе Краматорска

Фото: Министерство обороны РФ

В районе Краматорска в Донецкой Народной Республики силами ВС РФ уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он также рассказал об уничтожении более 175 украинских военнослужащих и техники противника в ходе СВО.

В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков отчитался о наступательных действиях российской армии на Донецком и Краснолиманском направлениях.

10 декабря российский расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Перед расчетом была «поставлена задача по уничтожению опорных пунктов» и даны их цели.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска в ДНР в районе населенного пункта Северск уничтожили РСЗО «Ураган» и три установки РСЗО «Град», принадлежавшие ВСУ. По его словам, также ВС РФ в Запорожской области поразили шесть пусковых установок американских РСЗО MLRS и немецких MARS II.