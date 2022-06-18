ВС РФ уничтожили нефтезаводы и хранилища топлива для снабжения ВСУ

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Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

В районах Кременчуга и Лисичанска на Донбассе российские военные уничтожили заводы по переработке нефти и хранилища топлива, снабжавшие ВСУ, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. Также в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Желанное были разрушены четыре взвода РСЗО «Град» и столько же взводов 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР, добавил он.

Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе, — рассказал Конашенков.

Ранее ВКС России нанесли удар высокоточными ракетами по 18 районам скопления солдат и бронетехники ВСУ под Харьковом. В результате обстрела в районе Песочин российские военные ликвидировали штаб подразделения нацбата «Азов». Ракетный удар также пришелся по населенным пунктам Спорное и Выемка ДНР, где были разрушены два склада артиллерийских боеприпасов и вооружения украинской армии.