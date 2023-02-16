ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

В течение суток Вооруженные силы России поразили командные пункты трех бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ. Кроме того, ВС России ликвидировали на Купянском, Донецком, Краснолиманском, Херсонском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях более 355 украинских военных.

Войска РФ также уничтожили склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекамского, поразили четыре склада боеприпасов бригад теробороны. В районе Полтавы ВС России ликвидировали хранилище горючего и смазочных материалов.

На Херсонском направлении российские военные уничтожили украинские гаубицы «Акация» и «Мста-Б».

Кроме того, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, 20 беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

Минобороны РФ показало видео уничтожения катера с десантом ВСУ. Катер был поражен из гаубиц Д-20 при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Для корректировки удара применялись беспилотники. В результате катер с украинским десантом был потоплен.

Ранее 15 февраля в ведомстве сообщили, что в ходе наступления ВС РФ в ЛНР солдаты украинской армии спешно покидали свои позиции, оставляя военное имущество и тела своих сослуживцев. Министерство уточнило, что украинские солдаты отступили на расстояние до трёх километров от занимаемых ранее рубежей.