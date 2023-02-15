«Оставляли тела»: Минобороны РФ о беспорядочном отступлении ВСУ в ЛНР МО РФ: ВСУ беспорядочно отступили на несколько километров от занимаемых рубежей в ЛНР

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что в ходе наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в ЛНР солдаты украинской армии спешно покидали свои позиции, оставляя военное имущество и тела своих сослуживцев. В ведомстве уточнили, что украинские солдаты отступили на расстояние до трёх километров от занимаемых ранее рубежей.

Украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трёх километров от занимаемых ранее рубежей. Они оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых, — сказано в публикации.

Отмечается, что российским военным удалось прорвать и вторую линию обороны противника.

Ранее газета The New York Times написала, что украинские военнослужащие готовятся сдать Артемовск, из-за запрета на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля. Издание уточняет, что данный запрет является косвенным признаком скорого отступления солдат ВСУ. Журналисты при этом отмечают, что в Киеве опровергают информацию о сдаче города.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.