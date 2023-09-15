«Возникает заговор»: Лавров о российско-украинских переговорах Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает заговор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Вокруг мирных переговоров России и Украины возникает заговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса. Он добавил, что многие пытаются поставить все с ног на голову. Министр отметил, что переговорный «мячик» совсем не на стороне России, в то время как «все мячики» давно на стороне Киева.

Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову, — сказал Лавров.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России. Речь идет о заседании Совбеза ООН на следующей неделе. На мероприятии, как ожидается, Зеленский рассчитывает добиться поддержки других стран.

Заседание Совета Безопасности ООН запросили делегации США и Албании. Основной темой встречи станет украинский конфликт и годовщина референдумов в новых российских регионах.

На дискуссии Генассамблеи ООН выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также примет участие в ряде двусторонних встреч и мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. В МИД РФ пообещали приложить все возможные усилия для построения «подлинно справедливого мирового порядка».