«Возмутительно»: Антонов оценил невыдачу США виз делегации России в ООН Антонов: невыдача США виз делегации России в ООН иллюстрирует двойные стандарты

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал возмутительным поведение США в ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк на мероприятия Совбеза ООН. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой шаг иллюстрирует двойные стандарты Белого дома.

Поведение американцев возмутительно. Налицо пример вопиющего злоупотребления Соединенными Штатами своим положением как страны размещения штаб-квартиры ООН, — подчеркнул дипломат.

По мнению Антонова, красноречивой иллюстрацией американских двойных стандартов стало то, что визы не выдали в том числе российским журналистам.

Ранее сообщалось, что в Кремле 12 апреля негативно оценили отказ на тот момент выдать визу в США главе МИД России Сергею Лаврову, который должен был принять участия в Совбезе ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства как страна, где располагается штаб-квартира организации.