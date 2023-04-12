В Кремле оценили сообщение о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе ООН Песков призвал США выполнять обязательства по выдаче виз Лаврову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

В Кремле негативно оценили отказ выдать визу в США главе МИД России Сергею Лаврову, который должен был принять участия в Совбезе ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства как страна, где располагается штаб-квартира организации.

Негативно (оцениваем. — NEWS.ru ). Но я не видел в первоисточнике это сообщение, это надо проверять. Но у американской стороны есть обязательство как у страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, и Америка должна выполнять обязательства, — сообщил Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что о встрече Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном пока не может идти речи. Как сообщил дипломат, до сих пор не решён вопрос о визах для российской делегации для участия в мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке.

Рябков также заявил, что Россия и США сейчас пребывают в фазе горячего конфликта. По его словам, Вашингтон полностью вовлечен в гибридную войну с Москвой по множеству направлений, некоторые формы этого противостояния «просто беспрецедентны». В марте секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске заявил, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине.