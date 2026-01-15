«Востребованы как никогда»: Путин указал на важность принципов Устава ООН Путин: закрепленные в Уставе ООН императивы сейчас востребованы как никогда

Императивы, закрепленные в Уставе ООН, и сегодня сохраняют свою непреходящую актуальность и значимость, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, речь идет о равноправии, уважении суверенитета и разрешении международных споров мирными средствами путем диалога.

Императивы Устава ООН, такие, как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, и сейчас востребованы как никогда, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения странами, в том числе европейскими. Он уточнил, что Москва была и остается приверженной именно такому подходу, поэтому готова восстановить отношения с государствами ЕС.

До этого российский лидер выразил мнение, что конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем. Путин также напомнил, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.