«Чем скорее, тем лучше»: Путин высказался о завершении конфликта на Украине Путин призвал как можно скорее добиться мира на Украине

Конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства также напомнил, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.

Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и, чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине, — убежден Путин.

Путин добавил, что Россия нацелена на достижение долгосрочного мира, гарантирующего безопасность всех сторон. Глава государства выразил надежду, что в Киеве также придут к этому пониманию, передает пресс-служба Кремля.

Что касается причин кризиса на Украине, по словам Путина, он возник из-за многолетнего игнорирования интересов России. Президент отметил, что безопасность должна быть всеобъемлющей, она не может обеспечиваться для одних за счет безопасности других.