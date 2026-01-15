Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:12

«Чем скорее, тем лучше»: Путин высказался о завершении конфликта на Украине

Путин призвал как можно скорее добиться мира на Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Конфликт на Украине необходимо как можно скорее урегулировать мирным путем, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства также напомнил, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.

Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и, чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине, — убежден Путин.

Путин добавил, что Россия нацелена на достижение долгосрочного мира, гарантирующего безопасность всех сторон. Глава государства выразил надежду, что в Киеве также придут к этому пониманию, передает пресс-служба Кремля.

Что касается причин кризиса на Украине, по словам Путина, он возник из-за многолетнего игнорирования интересов России. Президент отметил, что безопасность должна быть всеобъемлющей, она не может обеспечиваться для одних за счет безопасности других.

