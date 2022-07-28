Володин выразил уверенность в скором запрете в России пропаганды ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о грядущем публичном обсуждении законопроектов, которые вводят полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он отметил, что депутаты планируют рассмотреть инициативы по данному вопросу в ходе осенней сессии, и выразил уверенность в том, что законопроекты будут приняты.

Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты, — процитировали Володина на сайте парламентского телевидения.

18 июля в Госдуму внесли поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Социолог Роман Кузнецов посчитал, что подобную идею мог предложить политик, который «хочет выстроиться в очередь» к Володину. Он подчеркнул, что проблему пропаганды ЛГБТ в России можно назвать искусственной.