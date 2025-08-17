Володин вспомнил о Сталине и Рузвельте после саммита на Аляске

Президент США Франклин Рузвельт предлагал руководителю СССР Иосифу Сталину провести встречу на Аляске в 1943 году, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Он напомнил об этом после саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Аляска впервые стала местом для встречи глав России и США, хотя такая возможность была несколько ранее. 5 мая 1943 года президент США Рузвельт обратился к руководителю СССР Сталину с просьбой провести встречу на Аляске, — написал Володин.

Спикер ГД объяснил, что Рузвельт предлагал обсудить военное положение на суше и на море. По его словам, президент США тогда заявил, что СССР делает «великую работу». Кроме того, добавил Володин, Рузвельт особо акцентировал внимание на том, что «встреча умов» должна была пройти в узком формате — только с участием Сталина, без представителей Великобритании.

В силу ряда причин в 1943 году встреча на Аляске не состоялась, затем место было выбрано другое. Но факт остается: в нашей истории случались периоды, когда уважения, несмотря на идеологические противоречия, было намного больше, чем в последующее время, — подчеркнул он.

Ранее Путин оценил беседу с Трампом на Аляске как очень откровенную и содержательную. По его словам, такая форма общения приближает стороны к необходимым решениям.