Володин убежден, что французы на грани срыва из-за президентства Макрона Володин: Франция устала от Макрона после восьми лет позора на посту президента

Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до кризиса во всех сферах, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, граждане республики устали от восьмилетнего правления своего лидера.

Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам, — отметил Володин.

Спикер ГД добавил, что Макрон вмешивается во внутренние дела других государств и борется за личную власть в ЕС, при этом утрачивая доверие граждан. Он напомнил, что госдолг Франции достиг €3,4 трлн (около 330 трлн рублей) — около 114% ВВП, экономика близка к стагнации, а промышленное производство снижается.

Макрон расправляется с более популярными политиками путем лишения их избирательных прав. Но это его не спасло, — подчеркнул Володин.

Ранее Макрон сообщил, что планирует назначить нового премьер-министра. Он отметил, что новому главе правительства будет поручено сформировать кабмин, который будет защищать интересы всех граждан.

Политик Аурелиен Таше между тем сообщил, что партия «Непокоренная Франция» намерена инициировать процедуру импичмента президента. По его словам, большинство граждан не поддерживает политику действующего главы государства.