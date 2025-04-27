Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в мае Володин: в мае начнут действовать новые законы против иноагентов и мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

В мае вступит в силу ряд важных законов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. В частности, речь идет об ужесточении контроля за иностранными агентами, усилении защиты персональных данных, а также новых нормах против мошенничества.

Как пояснил Володин, к иноагентам теперь начнут относить тех, кто помогает зарубежным госорганам в деятельности против безопасности России. Кроме того, станет возможным проводить заочные суды над иноагентами.

Этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны, — отметил Володин.

Также с 1 мая вырастут штрафы за разглашение личной информации граждан. Компаниям, допустившим утечку персональных данных россиян, будет грозить штраф в размере до 3% от выручки предприятия.



Кроме того, со следующего месяца начнут действовать нормы, направленные на борьбу с мошенничеством в России. Банковские организации должны будут разработать способы защиты людей от заключения договоров о кредитах без их согласия.

21 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дополняет закон об иностранных агентах новыми пунктами. Так, нововведение позволяет добавлять в реестр тех, кто поддерживает антироссийские действия международных организаций и иностранных властей.