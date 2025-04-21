Путин своим указом расширил закон об иноагентах В России иноагентами могут признать граждан, поддерживающих антироссийские меры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дополняет закон об иностранных агентах новыми пунктами, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, нововведение позволяет добавлять в реестр тех, кто поддерживает антироссийские действия международных организаций и иностранных властей.

Согласно новым правилам, статус иноагента будут получать граждане, которые поддерживают решения международных организаций, если те угрожают безопасности страны. Эти положения также касаются содействию аналогичных шагов иностранных властей.

Кроме того, указ предписывает признавать россиян иноагентами за вовлечение сограждан в сбор информации о военно-технической деятельности России. Закон вступит в силу через 10 дней.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певицу Аллу Пугачеву не могут признать иноагентом в России из-за влиятельных друзей. По его словам, исполнительница выступает в странах НАТО вместе с дочерью Кристиной Орбакайте и поддерживает Украину, что является основанием для получения статуса иностранного агента.

До этого ФПБК призвал Минюст России признать певицу Лайму Вайкуле иностранным агентом. По словам Бородина, негативно высказывающаяся в адрес РФ исполнительница все еще владеет активами в Москве через свое латвийское юрлицо.