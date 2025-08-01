Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах Володин: Госдума изучит проект об ипотечных каникулах для семей с детьми

Депутаты Госдумы в начале осенней сессии — в приоритетном порядке — изучат законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся пресс-службой Государственной думы, возможность воспользоваться такой передышкой позволит значительно уменьшить финансовую нагрузку на молодую семью.

Необходимо создавать все условия, чтобы многодетных семей становилось больше. Родители, у которых появился второй, третий и последующие дети должны не только иметь возможность улучшить свои жилищные условия, но и быть уверенными, что при необходимости они смогут получить поддержку, — подчеркнул Володин.

До этого президент Владимир Путин заявил, что молодым семьям не следует откладывать рождение ребенка. Как отметил лидер, государство поддержит семьи с детьми. В частности, к нему обратился один из рабочих, он рассказал, что недавно женился, но откладывает рождение ребенка, так как его семья не подпадает под льготные программы. Президент ответил, что молодой семье с ребенком «государство подставит плечо».