Володин призвал Польшу к ответу за убийства солдат Красной армии Володин призвал расследовать истязания военнопленных Красной армии Польшей в 1919-1921 годах

Фото: Государственная Дума

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии в 1919-1921 годах, заявил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, призвав к всестороннему расследованию обстоятельств гибели солдат. По его словам, нынешние руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, политика которого была основана на ненависти к России.

Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии. — написал спикер Госдумы.

Он указал, что в 1919-1921 годы более тридцати тысяч советских солдат и офицеров были расстреляны и замучены, а многие погибли из-за постоянного голода, холода и болезней. Между тем Польша отказывается расследовать эти преступления, отрицает существование в стране лагерей смерти и факт истребления пленных солдат Красной армии. Спикер нижней палаты парламента подчеркивает, что подобные преступления не имеют срока давности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Варшавы сейчас находятся на нулевой и даже на отрицательной отметке. По его словам, Польша практически всегда была или врагом России, или в составе России.