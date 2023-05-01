Володин призвал отправить налоги блогеров-миллионников на помощь бойцам СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Штрафы за уклонение от уплаты налогов блогеров-миллионников следует направить на нужды СВО и решение социальных проблем, такое предложение высказал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий пристыдил медиаперсоны, которые зарабатывают состояния «на доверии людей» и используют мошеннические схемы.

Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей, — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в настоящий момент Федеральная налоговая служба оснащена всем необходимым для выявления преступлений, связанных с неуплатой налогов. В завершение он призвал трудиться честно и поздравил россиян с Днем труда.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что более 30 российских блогеров-миллионников могут проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. По информации канала, в черный список попали Гусейн Гасанов, хип-хоп-исполнительница Инстасамка и певец Егор Крид.