Володин отказался поздравлять с 23 Февраля тех, кто «сбежал»

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества не только к солдатам и офицерам, но и к их матерям, женам и детям. Глава нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале, что в этот день правильно чествовать и тех, кто «выпускает военную продукцию, шьет одежду и выращивает хлеб». В связи с этим он также поздравил и женщин. При этом Володин указал, что праздник 23 Февраля не относится к тем, «кто сбежал» из страны.

Этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок, — написал Володин.

За вычетом «сбежавших» спикер Госдумы поздравил с Днем защитника Отечества и мужчин, и женщин. Володин пожелал здоровья и всего самого доброго всем, кто «преданно служит России».

Ранее с поздравлениями по случаю 23 Февраля к россиянам обратился президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал этот праздник воплощением глубинной признательности народа всем, кто сражался за Родину. Помимо Великой Победы в мае 1945 года, Путин напомнил согражданам о сражениях на Чудском озере, Куликовом поле, а также под Полтавой и Бородино.

С поздравлениями к россиянам ранее также обратились с борта МКС космонавты Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина, записавшие видеооткрытку. Они поблагодарили всех, кто круглосуточно несет службу, защищая страну и охраняя жизни россиян.