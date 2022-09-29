Володин опроверг свои слова о запрете выезда мобилизованных за границу

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале опроверг свои слова о запрете выезда мобилизованных за границу. По его словам, передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов, — говорится в сообщении.

Ранее Володин заявил, что в период проведения мобилизации всем военнообязанным гражданам России запрещено уезжать с места жительства. По его словам, эту норму регулирует Федеральный закон 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Также он рассказал, что ему приходит от граждан множество жалоб касательно ошибок в мобилизации людей. В большинстве обращений заявители утверждают, что под призыв попали люди, имеющие возраст больше положенного. Спикер Госдумы отметил, что в настоящее время военкоматы признают ошибки и стараются привести ситуацию в порядок.

Ранее стало известно, что выдача заграничных паспортов в период мобилизации будет запрещена для граждан, находящихся на военной службе и получивших повестку в военкомат. Речь идет как о мобилизованных, так и о срочниках. Других россиян эти ограничения не коснутся. Отмечается, что гражданину, которому будет отказано в выдаче загранпаспорта, должно прийти уведомление с причиной такого решения и сроками действия запрета на выдачу загранпаспорта.