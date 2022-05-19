Володин назвал страны, которые ввели больше всего санкций против России Володин: США ввели больше всего санкций против России

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

США ввели больше всего санкций против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он отметил, что после США по числу введённых против Москвы ограничительных мер лидируют Канада и Швейцария. За ними следуют Великобритания, Евросоюз, Австралия и Япония. Политик назвал эти страны главными виновниками грядущих кризисов во всём мире.

Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, — сказал он.

По словам Володина, всего против России ввели 10 536 санкций. До начала спецоперации эта цифра составляла 2 754, после — 7 782.

Ранее стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза оказался заблокирован. Еврокомиссар Паоло Джентилони уточнил, что страны ЕС не смогли согласовать перечень ограничений в отношении России. Политик также выразил надежду, что соглашение между государствами будет всё же достигнуто.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в шестой пакет санкций против России должно войти эмбарго на российскую нефть. Планировалось, что Евросоюз постепенно откажется от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023 года. Однако Венгрия не поддерживает полный запрет на импорт нефти из России.