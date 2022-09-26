Три учителя погибли во время стрельбы в ижевской школе Глава Минпросвещения Кравцов: в результате стрельбы в школе Ижевска погибли три учителя

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска

Во время стрельбы в ижевской школе № 88 погибли три учителя, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства, это преподаватели математики, изобразительного искусства и английского языка.

Сегодня произошла трагедия, погибли дети, погибло три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка, — заявил Кравцов.

26 сентября 34-летний Артем Казанцев зашел в школу с оружием, убил охранника, а после ворвался в класс и открыл огонь по детям. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. После нападения Казанцев покончил с собой. В результате его нападения на учебное заведение погибли 17 человек, 11 из них — дети.

Погибшая при стрельбе в ижевской школе № 88 учительница изо и черчения Светлана Суханова относилась к детям с вниманием и любовью, она всю жизнь проработала педагогом, рассказала в беседе с NEWS.ru девушка, которая училась в параллельном классе с Казанцевым.